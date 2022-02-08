Заболели 270 работников: власти Уфы обвинили COVID-19 в плохой уборке снега в городе

Ранее мы писали о том, что администрация города выделит 263 миллиона рублей на повышение заработных плат сотрудникам коммунальной сферы. При этом сообщалось, что с начала февраля заработная плата сотрудников будет доходить до 40-60 тысяч рублей в месяц при переработках.