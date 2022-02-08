mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Заболели 270 работников: власти Уфы обвинили COVID-19 в плохой уборке снега в городе

8 февраля 06:06
Фото: 1MI
При этом на работу только за прошлый месяц было принято 106 коммунальных работников.

В Уфе коронавирусом заразились 270 сотрудников в коммунальной сфере. Об этом сообщил начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Рустем Хамитов.

Также чиновник отметил, что после повышения зарплат сотрудникам за январь было принято 106 человек. Только за прошлую неделю трудоустроились 27 новых коммунальных работников.

Ранее мы писали о том, что администрация города выделит 263 миллиона рублей на повышение заработных плат сотрудникам коммунальной сферы. При этом сообщалось, что с начала февраля заработная плата сотрудников будет доходить до 40-60 тысяч рублей в месяц при переработках.

#Новости#Анастасия Денисенко#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48