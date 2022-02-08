Власти Уфы переложили ответственность за уборку снега во дворах на частные ТСЖ

Чиновник привел в пример несколько частных компаний, жалобы на которые поступали в систему «Уфа Снежная». Как сообщил Баталов, по факту нарушений составлено 27 протоколов, а в отношении частных ТСЖ будут проводиться лицензионные проверки. При этом чиновник ни слова не сказал про проблемы уборки снега на муниципальных территориях, а проверки будут проводиться лишь у частных компаний, на которые поступили жалобы от местных жителей.