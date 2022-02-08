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Владимир Путин поручил кабмину и «Газпрому» бесплатно обеспечить газом Вечные огни

8 февраля 15:45
Фото: pxhere.com
Российский президент Владимир Путин дал поручение обеспечить бесплатную подачу газа для Вечных огней и Огней памяти. Ранее такое предложение было озвучено главе государства секретарем генерального совета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

Как пишет tass.ru, такой пункт содержится в опубликованном 8 февраля на сайте Кремля списке поручений президента. Исполнение данной задачи возложено на российское правительство и «Газпром». Сроки реализации поручения главы государства — до 1 мая 2022 года.

Согласно поручению Кабинет министров и «Газпром» обязуются безвозмездно организовать поставку природного газа для обеспечения непрерывного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориалах, расположенных вне воинских захоронений.

Ранее, 12 января, Турчак в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства поднял вопрос о поставке газа на Вечные огни в субъектах РФ. Он заявил, что процесс поставок топлива никак не регламентирован, из-за чего уже происходили случаи, когда задолженности региональных властей привели к тому, что такие огни пришлось потушить.

Турчак предложил законодательно закрепить нулевой размер платы за газ, предназначенный для обеспечения непрерывного горения Вечных огней. Президент одобрил такую инициативу.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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