Владимир Путин поручил кабмину и «Газпрому» бесплатно обеспечить газом Вечные огни

Ранее, 12 января, Турчак в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства поднял вопрос о поставке газа на Вечные огни в субъектах РФ. Он заявил, что процесс поставок топлива никак не регламентирован, из-за чего уже происходили случаи, когда задолженности региональных властей привели к тому, что такие огни пришлось потушить.