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В Уфе к очной форме обучения вернулись 15 школ

8 февраля 06:49
Фото: 1MI
Сообщается, что уровень заболевания снизился, что позволяет школьником вновь посещать уроки в обычном режиме.

В Уфе 15 школ вернулись к очным занятиям после дистанционной формы обучения. Об этом сообщил мэр говорда Сергей Греков на оперативном совещании администрации города.

Сити-менеджер также подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация начинает меняться в лучшую сторону.

Буквально пару дней назад власти Давлекановского района Башкирии перевели учеников и преподавателей на дистанционный формат обучения. Сообщается также, что при выявлении положительного ПЦР-теста у одного школьника, весь класс будет переведен на карантин.

Также ранее сообщалось, что на данный момент коронавирус был подтвержден у 10 496 школьников Башкирии, что составляет 2,1% от общего количества обучающихся во всем регионе. После семидневного карантина школы постепенно возвращаются на привычный формат обучения.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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