В Удмуртии нашли тела двух жителей Башкирии в автомобиле у кафе

Как оказалось, обоим жителям по 36 лет. Известно, что они направлялись на автомобиле "Газель" в Кировскую область с грузом коммерческого назначения и уже пятого февраля двое мужчин остановились возле придорожного кафе. Спустя сутки владелец заведения обратил внимание на автомобиль с работающим при двигателем, который был включен длительное время и вызвал полицию.