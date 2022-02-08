В результате столкновения вахтового автобуса с легковушкой под Уфой скончался мужчина

Сегодня, 8 февраля около 6 часов вечера в Благовещенском районе Башкирии зарегистрировали дорожно транспортное происшествие с погибшим и пострадавшим. Произошло ДТП на трассе между Уфой и Благовещенском. Погибший водитель отечественной Лады Приоры по имеющимся в ГИБДД Башкирии данным двигался со стороны города Благовещенска по направлению в Уфу. Он допустил столкновение по касательной с ограждением на дороге, после чего “вылетел” на встречную полосу, где и столкнулся с вахтовым автобусом НефАЗ, в котором находилось 8 пассажиров..