В минздраве Башкирии рассказали сколько длится инкубационный период при «омикроне»

Ранее сообщалось, что в республике обнаружили еще более заразный подвид штамма «Омикрон BA.2». Из-за «Омикрона» в регионе уже начался взрывной рост заражения инфекцией, а теперь врачи говорят о том, что скорость распространения станет еще выше. Представители ВОЗ говорят о том, что этот подвид на данный момент доминирует на Филиппинах, в Непале, Катаре, Индии и Дании.