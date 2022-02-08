В Минздраве Башкирии рассказали, нужен ли детям повторный ПЦР-тест после COVID-19

Заместитель здравоохранения Ирина Коновалова рассказала о том, в каких случаях необходимо делать повторный ПЦР-тест у детей. По словам чиновницы, делать это нужно в том случае, если продолжительное время ребенок испытывает симптомы коронавируса уже после лечения.