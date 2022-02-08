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В Минздраве Башкирии предупредили о лже-ботах о вакцинации, где продают сертификаты

8 февраля 12:04
Фото: 1MI
В ведомстве напомнили, что покупка поддельного сертификата о вакцинации карается законом и призвали сообщать о подобных предложениях в МВД, озвучили информацию на брифинге 8 февраля.

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в Башкирии замминистра регионального ведомства Ирина Кононова подняла тему, которая уже некоторое время не находится в центре внимания СМИ – поддельных сертификатах о проведенной вакцинации от COVID-19.

На этот раз свои незаконные услуги гражданам начали предлагать в чат-ботах в Telegram, сами боты делают наподобие официального и законного чат-бота «Вакцинация. Уфа», где уфимцы могут узнавать информацию о наличии той или иной вакцины в конкретном районе и медучреждении.

Ирина Кононова сообщила, что существуют боты со схожим названием, однако предлагают они не необходимую гражданам информацию, а незаконную покупку сертификата вакцинированного. Кононова призвала граждан к осторожности, а также обратилась с просьбой сообщать о сайтах с такими предложениями в компетентные органы.

Также на брифинге напомнили и о личностных особенностях мошенников и о том, что в случае, если они попадают в поле зрения правоохранителей, чтобы смягчить наказание идут на сотрудничество со следствием и раскрывают данные о том, кому они оказали свою услугу. А за приобретение лже-сертификата для покупателя также предусмотрена ответственность.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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