В Минздраве Башкирии предупредили о лже-ботах о вакцинации, где продают сертификаты

Также на брифинге напомнили и о личностных особенностях мошенников и о том, что в случае, если они попадают в поле зрения правоохранителей, чтобы смягчить наказание идут на сотрудничество со следствием и раскрывают данные о том, кому они оказали свою услугу. А за приобретение лже-сертификата для покупателя также предусмотрена ответственность.