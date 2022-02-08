mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии спрогнозировали похолодание до -22 градусов, небольшой снег и слабый ветер

8 февраля 02:00
Фото: 1MI
О том какой обещает быть погода в Башкирии сегодня, 8 февраля сообщили в Башгидрометцентре.

Существенных изменений погоды синоптики в Башкирии не ждут. Температура днем по республике будет колебаться от -6 до -11 градусов. А вот ночью температура по республике естественно станет чуть ниже и столбик термометра покажет от -9 до -14 градусов. Однако и это не предел, при прояснениях температура воздуха местами по республике станет по настоящему морозной и составит от -17 до -22 градусов.

Прогнозируют синоптики и разного рода неблагоприятные погодные условия, в числе которых снежный накат и гололедица. В целом по Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, будет идти и небольшой снег, который в южных районах вполне может стать и умеренным. Хотя бы ветер обещает быть слабым и неустойчивым, что уже хорошо.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48