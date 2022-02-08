В Башкирии спрогнозировали похолодание до -22 градусов, небольшой снег и слабый ветер

Существенных изменений погоды синоптики в Башкирии не ждут. Температура днем по республике будет колебаться от -6 до -11 градусов. А вот ночью температура по республике естественно станет чуть ниже и столбик термометра покажет от -9 до -14 градусов. Однако и это не предел, при прояснениях температура воздуха местами по республике станет по настоящему морозной и составит от -17 до -22 градусов.