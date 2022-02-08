У привитых от COVID-19 детей и подростков в Башкирии обнаружили реакцию на укол

В ходе брифинга по ситуации с коронавирусной инфекцией в Башкирии заместитель министра здравоохранения региона Ирина Кононова рассказала о ходе прививочной кампании у детей в возрасте с 12 до 17 лет. Помимо количества привитых детей, количество которых на сегодняшний день в Башкирии составляет 2427 человек, Кононова рассказала и о том, как дети переносят прививку.