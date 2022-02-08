Профсоюз «Действие» заявил о подделке графика работы уволенного фельдшера из Башкирии

Напомним, еще в конце января медики Ишимбайской ЦРБ заранее предупредили руководство больницы о том, что с 4 февраля они начнут итальянскую забастовку, которая подразумевает под собой работу в строгом соответствии с должностными инструкциями. Так представители профсоюза рассчитывали на внимание руководства и властей, однако диалога не вышло и уже через два дня после начала забастовки все трое лидеров в ЦРБ Рамиль Резяпов, Альбина Абдрахманова и Вера Высокогорец были уволены по разным и весьма странным причинам.