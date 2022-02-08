Приставы Башкирии разыскивают игрока Ночной хоккейной лиги

Известно, что в отношении Марата Рахимова приставы уже применили комплекс принудительных и обеспечительных мер, в частности ему нельзя покинуть пределы России, также в отношении него уже вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Также известно и о том, что должника уже привлекли к административной ответственности за то, что он не исполнял требования приставов ранее.