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После продолжительной болезни скончался депутат Курултая Башкирии Ильдар Тимергалин

8 февраля 14:44
Фото: vk.com Ильдар Тимергалин
О том, что депутат Курултая и директор ГУСП совхоз «Рощинский» скончался в возрасте 61 года сообщил Башинформ 8 февраля.

Сегодня, 8 февраля ушел из жизни депутат башкирского парламента Ильдар Тимергалин, ранее он занимал вице-премьера правительства региона. Также он возглавлял известный на всю Башкирию и ее округу ГУСП совхоз «Рощинский». Ильдару Тимергалину был всего 61 год.

Известно, что в связи с кончиной Тимергалина спикер Курултая Башкирии уже направил соболезнования его супруге и всему близкому кругу ныне покойного, отметим, что у Ильдара Тимергалина остались дочь и сын.

Тимергалин трижды избирался депутатом, в третьем, четвертом и нынешнем шестом созыве, и запомнился как профессионал и ответственный и принципиальный руководитель, также он был удостоен звания заслуженного работника сельского хозяйства Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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