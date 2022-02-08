После продолжительной болезни скончался депутат Курултая Башкирии Ильдар Тимергалин

Сегодня, 8 февраля ушел из жизни депутат башкирского парламента Ильдар Тимергалин, ранее он занимал вице-премьера правительства региона. Также он возглавлял известный на всю Башкирию и ее округу ГУСП совхоз «Рощинский». Ильдару Тимергалину был всего 61 год.