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Нилов предложил изменить систему начисления налога на семейные вклады

8 февраля 17:12
Фото: Медиахолдинг1Mi
Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов внес предложение об увеличении не подлежащей налогообложению общей суммы вкладов семьи, зарегистрированных на одного или обоих супругов, до двух миллионов рублей.

Об этом он написал в своем обращении на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, напомнив, что в настоящее время налогами облагаются доходы физлиц от банковских вкладов на сумму более одного миллиона рублей. Об этом сообщает RT.

Нилов пояснил, что начислении налогов сегодня не принимаются в расчет положения гражданского и семейного законодательства, согласно которым все нажитое в браке имущество считается совместным в равных долях. И тогда получается, что один из супругов, имеющий вклад на сумму полтора миллиона рублей, должен заплатить налог с процентов, начисленных на миллион, а второй супруг, не имеющий вклада, ничего не должен, хотя по факту этот вклад принадлежит им обоим.

Парламентарий также обратился к главе ЦБ с просьбой дать поручение о предоставлении информации по вопросу технической возможности осуществления межбанковского учета вкладов супружеских пар для реализации данной инициативы.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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