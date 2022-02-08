Нилов предложил изменить систему начисления налога на семейные вклады

Нилов пояснил, что начислении налогов сегодня не принимаются в расчет положения гражданского и семейного законодательства, согласно которым все нажитое в браке имущество считается совместным в равных долях. И тогда получается, что один из супругов, имеющий вклад на сумму полтора миллиона рублей, должен заплатить налог с процентов, начисленных на миллион, а второй супруг, не имеющий вклада, ничего не должен, хотя по факту этот вклад принадлежит им обоим.