Как сообщает newizv.ru, такой вывод можно сделать после изучения опубликованного отчета за 2021 год. Гендиректор Эдуард Давыдов сумел сохранить за компанией звание флагмана химической отрасли России.
Он рассказал, что в рублевом эквиваленте общий объем произведенной продукции вырос более чем на 20% (58,1 млрд рублей). Глава компании также подчеркнул существенный рост выручки (58,9 млрд рублей) и чистой прибыли (до 15 млрд рублей).
Отмечается, что финансовые и производственные показатели компании росли до и во время пандемии. В 2020 году Эдуард Давыдов сумел удержать выручку и увеличить прибыль компании. В частности, прибыль увеличилась на 1,1 миллиарда рублей. В 2021 году этот показатель вырос еще почти на 2 миллиарда.
Эксперты считают, что успех предприятия стоит напрямую ассоциировать с работой гендиректора БСК, поскольку при нем компании удалось не только не снизить темпы, но и показать впечатляющие результаты.
Также они отмечают успешную модернизацию существующего производства, которая началась еще в 2019 году.
Кроме того, руководители компании уделяли большое внимание экологической составляющей. В 2021 году Давыдов распорядился установить новые газовые хроматографы для мониторинга воздуха и водных объектов. Помимо этого, на предприятии идет разработка комплексных мероприятий, которые позволят снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Согласно прошлогодним итогам, зарплата на предприятии увеличилась на 16%. Это намного больше уровня инфляции. В 2021 году средний заработок на БСК достиг 54,5 тысячи рублей в месяц. Напомним, что средняя зарплата по Башкортостану за прошлогодние 9 месяцев составила 40,4 тысячи рублей. С начала января этого года заработная плата увеличилась еще на 12%. В целом на социальные программы в прошлом году компания потратила свыше 2,7 миллиарда рублей.
Эдуард Давыдов отметил, что достижения прошлых времен мотивируют идти дальше, к новым целям. Он подчеркнул, что для этого имеется все необходимое. По его словам, компания совместно со специалистами «ВЭБ Инжиниринг» (входит в госкорпорацию «ВЭБ.РФ») разработала Программу стратегического развития компании до 2030 года. Глава предприятия рассказал, что данная программа позволит модернизировать и создать абсолютно новые производственные линии.
Кроме того, БСК совместно с Казахстаном начинают создание нового крупного проекта по производству пигментного диоксида титана хлорным способом. В декабре 2021 года стороны подписали соглашение о создании совместного предприятия АО “БСК” и АО “Каустик” из Павлодара. Два предприятия при поддержке государств создадут высокотехнологичные производства по комплексной переработке сырья титаново-цирконовых месторождений Казахстана. В данную инициативу планируют вложить 1 миллиард долларов. Помимо этого, будет создано 1240 новых рабочих мест.
Давыдов добавил, что общий объем инвестиций до 2031 года составит 250 миллиардов рублей.