Аэропорт Уфы обвинили в подлоге результата поисков четырехмиллионного пассажира

В Башкирии не утихает тема результатов работы уфимского аэропорта за 2021 год. В начале января, всей республикой разыскивали четырехмиллионного пассажира, чтобы вручить ему подарки от уфимской воздушной гавани. Найти счастливчика сумели еще в середине января 2022 года. Однако позже оказалось, что аэропорт мог не только не достигнуть озвученных результатов подозрения о том, но и вручить подарки не тому пассажиру.