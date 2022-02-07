Жители Ишимбая в соцсетях высказались об увольнении фельдшеров из бастующей ЦРБ

О планах объявить в Ишимбайской ЦРБ итальянскую забастовку медики члены профсоюза «Действие» заявили еще в январе. Они жаловались на недоукомплектованность бригад и на другие насущные проблемы больницы и в частности отделения скорой помощи. Власти в ответ предлагали диалог, однако он не состоялся или же все-таки состоялся, но достаточно странный, как посмотреть.
Забастовка началась как и планировалось, 4 февраля, однако уже 6 февраля стало известно об увольнении троих фельдшеров отделения скорой помощи Ишимбайской ЦРБ. Минздрав Башкирии пообещал разобраться с законностью увольнения сотрудников больницы, профсоюз «Действие» также высказался о том, как будет действовать в связи с увольнениями. Но что же о происходящем думают местные жители.
Mkset отправился в соцсети и изучил запись об увольнении медиков в одном из крупных городских сообществ.
Первым же комментарием к новости стал комментарий о высоком профессионализме одной из уволенных медиков.
Вера Высогорец моя однокурсница. Очень порядочный человек и грамотный врач, она закончила салаватское медучилище, затем университет и все равно осталась на скорой, вернувшись в Ишимбай, про таких вы говорите "от Бога". Не ожидал от Шапочкина, что он так унизится, применив административный ресурс, уволив людей, за то, что они соблюдают российское законодательство. Если будут увольнять таких как Вера, бесплатной медицине в России конец.Михаил Ефимов
На комментарий Михаила Ефимова, который собрал 100 лайков от других пользователей реагирует и другая пользовательница Ольга Никифорова.
Она (Вера Высокогорец - прим.ред.) замечательный специалист, Вы правильно сказали 'От Бога " она и словом и делом лечит. За таких надо двумя руками держаться!Ольга Никифорова
– Жаль, что так разбрасываются с ценными кадрами:с кем работать будут?, – вторит им в комментариях Флюза Кадырова.
Далее под постом следуют многочисленные гневные комментарии о том, что администрация больницы в корне не права, однако люди не сдерживаются в эмоциях и большинство комментариев опубликовать не представляется возможным. Суть их в том, что увольнение медиков никак не красит администрацию больницы, а даже наоборот. Отметим и тот факт, что очень много негатива под постом адресовано именно главному врачу больницы Валерию Шапошникову.
Так например Маргарита Арбузова считает, что уволили высококвалифицированных, опытных специалистов.
И это происходит в период пандемии!!!!!! Такие специалисты везде найдут работу, а руководство в очередной раз выбрало наиболее простой и лёгкий вариант решения проблемы!Маргарита Арбузова
Пользователь Валдис Смок считает, что помощи медикам ждать неоткуда.
Не помогут Вам, ребята, ни СК, ни прокуратура, ни трудовая инспекция. Никто. Если бы помогали, не было бы вовсе такой ситуации априори. Посадили бы уже всех кто реально по факту виноват, до этой запущенной ситуации... Если эта история реально соответствует действительности. И все бы получали зп и бригад бы хватало и люди боролись за рабочее место. Тут нужны люди повыше, серьёзная адвокатура, серьезная проверка независимых сильных людей, допустим из московского основного минздрава. И я знаю о чем пишу... и это печально. Хорошие, шаристые ребята уходят…Валдис Смок
Сразу несколько пользователей надеются на помощь СМИ, упоминая телепередачу Алексея Пименова “Человек и закон”, которая по их мнению сможет справедливо разобраться в неоднозначной ситуации.
Однако пока в справедливости увольнения медиков пообещал разобраться только региональный минздрав, разумеется биться за своих членов продолжит и профсоюз «Действие». Mkset следит за развитием событий.