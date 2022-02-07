Власти Башкирии заявили об улучшении ситуации с очередями в поликлиниках

На оперативном совещании республики Забелин сообщил, что на сегодняшний день больших очередей в поликлиниках не наблюдается. Врачи продолжают работать в усиленном режиме - прием пациентов осуществляется с 7:30 до 22:00.
- Утром в понедельник пациентов больше, чем в субботу и воскресенье. Но таких больших очередей больше нет, - подчеркнул министр.
При этом власти не стали скрывать большое количеств обращений по поиску результатов ПЦР-тестов. Жители жалуются, что им приходится ждать результата ПЦР несколько дней.
Ранее мы рассказывали на небывалые очереди в поликлиниках, которые выстраивались прямо на улице. уфимцы ждали прием у врача по несколько часов, а те, кому повезло стоять на улице, бегали отогреваться в ближайший торговый центр. Для того, чтобы усилить амбулаторное звено на помощь к врачам вышли студенты-медики, а график работы у врачей увеличился на несколько часов.