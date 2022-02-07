Владимир Потанин: Токенами возможно будет оплатить ипотеку

Потанин заявляет, что в нашей стране «Атомайз» имеет возможность оказывать такие же услуги, как и за границей, в том числе и выпускать токены, привязанные к металлам. На отечественном рынке первостепенным активом для представленных на блокчейн-площадке продуктов могут выступить договоры поставок по металлам, денежные требования и права по ценным бумагам.