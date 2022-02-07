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В Уфе многодетный отец с коляской еле увернулся от глыбы снега, которая упала с крыши

7 февраля 14:15
Фото: bash_dtp_official
Видеозапись того, как несколько снежных глыб едва не упали на мужчину с тремя детьми появилась в соцсетях 7 февраля.

На видео, которое появилось в соцсетях сегодня, 7 февраля, указано, что запись камеры видеонаблюдения была сделана в уфимской Черниковке, по адресу улица Комарова, 8.

На кадрах видно как мужчина в окружении троих детей, один из которых настолько мал, что еще передвигается в коляске, буквально чудом уворачивается от схода снега сам и спасает своих детей.

Тем временем в соцсетях появляется все больше постов, в которых горожане показывают какие сосульки они заметили около своих домов. Также жалуются они и на то, что на их сообщения о сосульках никто не отреагировал.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество#Видео
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