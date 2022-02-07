В Уфе 14 февраля на мосту-вставке запустят четырехполосное движение в тестовом режиме

Мост-вставка через реку Белая будет открыт в тестовом режиме с 14 февраля. Две средние полосы будут сужены до 3,5 метров каждая, а полосы по краям будут расширены до четырех метров, специально под крупногабаритный транспорт. Известно, что новая разметка появится уже в конце текущей недели.