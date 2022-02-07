В РФ могут дать право всеми способами защищать свой дом

При этом в России сейчас гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать степень опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны, тогда как злоумышленники могут делать все что угодно. В документе приводится статистика, согласно которой в стране за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью при самообороне осуждены более 300 человек, а оправданы только двое.