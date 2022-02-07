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В РФ могут дать право всеми способами защищать свой дом

7 февраля 10:08
Фото: pxhere.com
В правительство и Верховный суд РФ направлен законопроект, предоставляющий россиянам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что никто не вправе нарушать важнейшее конституционное право граждан на неприкосновенность жилища, передает iz.ru.

При этом в России сейчас гражданин, защищая себя и своих близких, должен оценивать степень опасности насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами необходимой обороны, тогда как злоумышленники могут делать все что угодно. В документе приводится статистика, согласно которой в стране за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью при самообороне осуждены более 300 человек, а оправданы только двое.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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