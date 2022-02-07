В Нижнем Новгороде электромобиль стал объектом искусства

Выставочная экспозиция, тема которой «Жизнь как чудо», разместилась на площади 7 тысяч квадратных метров, где около 150 участников из пяти стран презентовали свои работы. Об этом пишет NewsNN.
По мнению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, выставка является одной из важнейших составляющих культурного развития региона в этом году.
В рамках выставки прошли бесплатные экскурсии, лектории, показы фильмов, благотворительные аукционы. В число самых необычных экспонатов попал арт-объект — автомобиль Audi e-tron. С помощью цифровых технологий на его кузов перенесли картину нижегородской художницы Наталии Панковой, которая является председателем правления Нижегородского фонда «Русское искусство». Ее картины есть в государственных и национальных музеях, а также в частных коллекциях. Однако она не только пишет картины, но и создает творческие проекты. Одним из них и стал совместный проект с компанией Ауди Центром Нижний Новгород.
Художница говорит, что искусство даже в период пандемии продолжает развиваться. Автомобиль для нее — холст для реализации творческой задумки. Она уверена, что воплотить в жизнь можно даже невозможное.
Электромобиль в качестве арт-объекта демонстрирует изменение авторынка и потребностей людей. Он становится трендом, а его интеграция в искусство — настоящим произведением.
Сознательное потребление является залогом устойчивого спроса на полноразмерный электрокроссовер от Audi. Покупая автомобиль с электродвигателем, люди заботятся о природе и при этом пользуются достижениями прогресса. Сочетание комфорта и современных технологий делает электромобиль удобным для повседневного использования. К тому же для владельцев электрокаров в Нижнем Новгороде предусмотрены скидка в 50% от транспортного налога в расчете на одну лошадиную силу и бесплатное пользование платными парковками в городе.
Audi e-tron является автомобилем премиум-сегмента. На нем установлена система рекуперации энергии и система Night Vision, с помощью которой можно информировать водителя о приближающейся опасности. Также имеется адаптивный круиз-контроль. Благодаря ему автомобиль сам держит полосу и соблюдает безопасную дистанцию на дороге.