В Нижнем Новгороде электромобиль стал объектом искусства

В рамках выставки прошли бесплатные экскурсии, лектории, показы фильмов, благотворительные аукционы. В число самых необычных экспонатов попал арт-объект — автомобиль Audi e-tron. С помощью цифровых технологий на его кузов перенесли картину нижегородской художницы Наталии Панковой, которая является председателем правления Нижегородского фонда «Русское искусство». Ее картины есть в государственных и национальных музеях, а также в частных коллекциях. Однако она не только пишет картины, но и создает творческие проекты. Одним из них и стал совместный проект с компанией Ауди Центром Нижний Новгород.