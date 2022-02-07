В Башкирии впервые за пандемию зафиксировали более 2 тысяч больных COVID-19 в сутки

Обсуждая насущную тему эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Башкирии на оперативке в правительстве Радий Хабиров упомянул достаточно большое количество болеющих детей, напомнил о том, что в республике уже открыто несколько коронавирусных отделений, два из них в госпитале в Зубово. Глава Башкирии призвал обратить внимание на заболеваемость детей.