В Башкирии впервые за пандемию зафиксировали более 2 тысяч больных COVID-19 в сутки

Обсуждая насущную тему эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Башкирии на оперативке в правительстве Радий Хабиров упомянул достаточно большое количество болеющих детей, напомнил о том, что в республике уже открыто несколько коронавирусных отделений, два из них в госпитале в Зубово. Глава Башкирии призвал обратить внимание на заболеваемость детей.
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе оперативки сообщил, что по состоянию на 10 часов 7 февраля на территории республики Башкортостан нарастающим итогом зарегистрировано 143 377 больных коронавирусом, показатель заболеваемости на сто тысяч населения равен 3 572, прирост заболеваемости за сутки составил 1,4 это 2103 случая. Коэффициент распространенности равен 1,6, среднесуточный темп прироста за последние 7 дней – 1, за 14 дней 0,9.
За пятую неделю 2022 года зарегистрировано 11 299 больных, увеличение по сравнению с четвертой неделей года – 150%.Максим Забелин