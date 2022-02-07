В Башкирии священнослужителей научат оказывать первую медицинскую помощь

На тренинге будет как теоретический, так и практический блоки. Известно, что практический блок будет проходить с применением специальных роботов, на которых можно будет тренироваться перед тем, как оказывать медицинскую помощь реальным прихожанам. Также участников проекта ждет мастер-класс по оказанию допсихологической помощи людям, которые пережили потерю близкого человека.