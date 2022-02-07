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В Башкирии священнослужителей научат оказывать первую медицинскую помощь

7 февраля 05:38
Фото: 1MI
На тренинге будут теоретические и практические занятия. По вопросам участия можно будет обратиться в любую местную мечеть.

Проект был создан в партнерстве с региональным отделением Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и Башгосмедуниверситетом.

На тренинге будет как теоретический, так и практический блоки. Известно, что практический блок будет проходить с применением специальных роботов, на которых можно будет тренироваться перед тем, как оказывать медицинскую помощь реальным прихожанам. Также участников проекта ждет мастер-класс по оказанию допсихологической помощи людям, которые пережили потерю близкого человека.

Отмечается, что все желающие могут обращаться по вопросам участия в любую местную мечеть, далее после полученных заявок будет сформирована программа выездов в разные районы республики, для того чтобы проводить обучение.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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