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В Башкирии средняя зарплата оказалась в два с половиной раза больше минимальной

7 февраля 03:43
Фото: 1MI
Средняя зарплата в Башкирии составила 40 400 рублей. При этом самые низкие зарплаты едва ли доходят до прожиточного минимума.

В Башкирии средняя зарплата оказалась в два раза больше установленного минимума. При этом на самых низкооплачиваемых работах эта сумма окажется размером с минимальный установленный размер. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты республики.

Минимальная заработная плата была определена правительством и в этом году составила 16 330 рублей. Известно, что до этого в регионе в 2016 году эта сумма составляла 8 900 рублей.

По информации ведомства, средняя зарплата в Башкирии за прошлый год - 40 400 рублей, а это в 2,5 раза больше минимального зарплатного минимума.

Также если посмотреть на самые низкооплачиваемые профессии, то эта сумма едва ли доходит до 16 тысяч рублей. Известно, что МРОТ и МЗП в 2021 году были ниже, в связи с этим работодатели обязаны поднять зарплату и довести ее до минимального уровня.

Ранее сообщалось, что сотрудникам в сфере коммунальных услуг поднимут заработную плату до 60 тысяч рублей. Начиная с февраля на это будет выделено 263 миллиона рублей. Известно, что решение поднять зарплату связано с нехваткой кадров.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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