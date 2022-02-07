В Башкирии средняя зарплата оказалась в два с половиной раза больше минимальной

Также если посмотреть на самые низкооплачиваемые профессии, то эта сумма едва ли доходит до 16 тысяч рублей. Известно, что МРОТ и МЗП в 2021 году были ниже, в связи с этим работодатели обязаны поднять зарплату и довести ее до минимального уровня.