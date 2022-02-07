В Башкирии средняя зарплата оказалась в два с половиной раза больше минимальной

В Башкирии средняя зарплата оказалась в два раза больше установленного минимума. При этом на самых низкооплачиваемых работах эта сумма окажется размером с минимальный установленный размер. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты республики.
Минимальная заработная плата была определена правительством и в этом году составила 16 330 рублей. Известно, что до этого в регионе в 2016 году эта сумма составляла 8 900 рублей.
По информации ведомства, средняя зарплата в Башкирии за прошлый год - 40 400 рублей, а это в 2,5 раза больше минимального зарплатного минимума.
Также если посмотреть на самые низкооплачиваемые профессии, то эта сумма едва ли доходит до 16 тысяч рублей. Известно, что МРОТ и МЗП в 2021 году были ниже, в связи с этим работодатели обязаны поднять зарплату и довести ее до минимального уровня.
Ранее сообщалось, что сотрудникам в сфере коммунальных услуг поднимут заработную плату до 60 тысяч рублей. Начиная с февраля на это будет выделено 263 миллиона рублей. Известно, что решение поднять зарплату связано с нехваткой кадров.