В Башкирии прошел народный сход против прихода в республику французских пчеловодов

Жители нескольких башкирских деревень Ишимбайского района: Саргаево, Ибраево и Исякаево выступили с видеобращением, где выразили протест против сдачи в аренду земель близ населённых пунктов. Внимание акцентируют на том, что здесь находится природный зоологический заказник «Ишимбайский» - объект особой природной охраны.
Местные жители выразили опасения касательно ассимиляции башкирской пчелы с другими видами. Также они считают, что властям следовало сначала узнать мнение граждан, прежде чем впускать на территории республики французских пчеловодов. Напомним, что, по предварительной информации, земли под пасеки в Ишимбайском районе привлекли внимание французской компании «Би хэппи», основной вид деятельности которой — пчеловодство.
— Я удивилась тому, что наши земли хотят отдать французам, рассказывает на видео местная жительница. — Им понравилась здесь, и мне здесь нравится, но почему я, когда сюда переехала, должна буду спрашивать разрешения: куда мне можно идти, куда нельзя. Мои деды прадеды здесь жили, и почему у меня теперь будет какое-то ограничение. Я с этим не согласна. И все мои сельчане против того, чтобы здесь что-то происходило. Мы сами будем возделывать наши земли, мы сами будем пользоваться всеми благами. Почему не у нас это спрашивают, а сами хотят где-то решить. Мы против этого.
Также многие жители считают, что вместо установки пасек компания могла бы закупать мёд у местных жителей.
— Зачем сюда ставить пасеки и наши земли завоёвывать и занимать. Пусть ставят свою лабораторию — пусть проверяют мёд у каждого, у кого они хотят купить, и пусть проверяют и на чистоту, и на всё прочее, — заявляет местная жительница.
Заканчивается видео на эмоциональной ноте — жители на башкирском языке вместе скандируют «На своей земле — мы сами хозяева!»
Напомним, что это не первый раз, когда башкирские пчелы попадают в поле зрения широкой общественности. Так, прошлым летом пчеловоды Башкирии били тревогу из-за массовой гибели пчёл. Тогда по подсчётам частично пострадали 1990 пчелосемей, погибло — 23. Причиной мора насекомых Россельхознадзор называл обработка лесов химикатами от непарного шелкопряда (инсектициды Лепидоцид 3 класса и Клонрин 1 класса опасности для пчел).