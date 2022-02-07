В Башкирии прошел народный сход против прихода в республику французских пчеловодов

— Я удивилась тому, что наши земли хотят отдать французам, рассказывает на видео местная жительница. — Им понравилась здесь, и мне здесь нравится, но почему я, когда сюда переехала, должна буду спрашивать разрешения: куда мне можно идти, куда нельзя. Мои деды прадеды здесь жили, и почему у меня теперь будет какое-то ограничение. Я с этим не согласна. И все мои сельчане против того, чтобы здесь что-то происходило. Мы сами будем возделывать наши земли, мы сами будем пользоваться всеми благами. Почему не у нас это спрашивают, а сами хотят где-то решить. Мы против этого.