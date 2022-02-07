Увольнения из Ишимбайской ЦРБ, французские пчеловоды и COVID. Итоги дня в Башкирии

Дальнейшие медицинские новости были обычными, но от этого не менее интересными. Так сегодня в Башкирии впервые с начала пандемии зафиксировали более 2 тысяч больных COVID-19 в сутки. Также сегодня стало известно о том, что в Башкирии коронавирусом больны 10 496 школьников. Обнародовали сегодня и количество вакцинированных школьников, цифры внутри. Завершим медицинский блок новостей на приятной ноте, власти Башкирии заявили об улучшении ситуации с очередями в поликлиниках. По словам министра здравоохранении республики Максима Забелина, обстановка в поликлиниках стала гораздо лучше, чем неделю назад.