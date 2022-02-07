Санкт-Петербургский горный университет будут мотивировать молодых ученых

Как сообщает rg.ru, в рамках мер материальной поддержки молодых ученых горный университет также представляет льготный жилищный сертификат и ежемесячную прибавку к заработной плате до 30% в течение первых трех лет работы. На это могут рассчитывать кандидаты наук после подписания трудового договора с вузом.