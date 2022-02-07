Россия выразила протест Японии из-за праворадикалов

Как сообщает издание RT, 6 февраля в дневное время суток «группа воинственно настроенных» молодых людей попыталась ворваться в посольство, устроив потасовку с охранявшими вход полицейскими.
По этой причине въезд и выезд с территории посольства были временно заблокированы.
«В связи с вышеизложенным посольством МИД в Японии был заявлен решительный протест», — отметили в дипломатическом органе.
Как ранее стало известно, генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что власти страны выразили протест России в связи с готовящимися стрельбами в районе Курильских островов.