Ректор Ухтинского ГТУ Руслан Агиней: Мы за комплексный подход

Также в УГТУ открывается новая химико-технологическая кафедра. На ней учащиеся смогут получить специальности в области нефте- и газопереработки. На первых этапах - общие знания о дисциплине, а в дальнейшем - практические навыки. Для этого вузу необходимо закупить специальное оборудование, лаборатории и программные средства. Он также отметил, что выпускные экзамены должны быть практическими, чтобы студенты смогли уже на этом этапе показать свои навыки и привлечь внимание работодателя. Как отметил Агиней, если студенты не проходят обучение на современном оборудовании, фактически это закрывает им дорогу в профессию. Поэтому важно вкладываться в систему среднего профессионального образования.