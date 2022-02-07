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Радий Хабиров поздравил Муртазу Рахимова с 88-летием и пожелал ему крепкого здоровья

7 февраля 07:11
Фото: Башинформ
Поздравил первого президента Башкирии нынешний глава на оперативке в правительстве Башкирии 7 февраля.

7 февраля день рождения у Муртазы Губайдулловича, нашего первого президента республики. Утром мы его поздравляли. Самое главное Муртазе Губайдулловичу крепкого здоровья, 88 лет исполняется. Не знаю как вам, я чем дальше эти тяжелые для становления нашей республики, я понимаю какой это сложный и ответственный период был. И то что такой человек был во главе нашей республики во многом определило дальнейшее развитие.Радий Хабиров

Радий Хабиров отдельно подчеркнул, что особенно желает Муртазе Рахимову именно крепкого здоровья.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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