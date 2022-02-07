Очередь навсегда: в Башкирии вновь обсуждают ограничения при выдаче земли многодетным

В начале февраля состоялось очередное заседание комитета по аграрным вопросам, экологии и земельным отношениям Госсобрания РБ, на котором, в том числе, вновь было решено сохранить критерий нуждаемости при получении земли многодетными семьями и семьями с детьми-инвалидами. С этой позицией в корне не согласен лидер фракции КПРФ Юнир Кутлугужин, вскоре организовавший обсуждение этой проблемы в режиме видеоконференции.
По мнению Юнира Кутлугужина, его предложение аннулировать критерий нуждаемости, который на момент интеграции в законодательство вызвал большой резонанс в обществе, связано с демографической ситуацией в республике. Так, лидер фракции КПРФ привел данные статистики, что в Башкирии снижается объем населения: только в прошлом году естественная убыль населения составила 27 тыс. человек, а за последние пять лет рождаемость снизилась в 1,5 раза. По его мнению, падение рождаемости произошло из-за резкого снижения господдержки семей с детьми. При этом решение о выплате средств многодетным семьям положительной роли не сыграло. Тем не менее правительство республики дало отрицательное заключение на проект закона, отменяющее критерий нуждаемости для многодетных семей.
— Многодетные семьи — драйвер демографического развития, без них невозможно сохранения численности населения, — считает Юнир Кутлугужин. — На встречах с многодетными родителями я убедился, что они готовы задуматься о рождении третьего и последующих детей, но при условии, что им выделят бесплатные участки под жилищное строительство.
Экономист Рустем Шайахметов подчеркивает, что отсутствие жилья — одна из ключевых причин сдерживания рождаемости. Эту проблему можно решить путем предоставления участков под ИЖС, но республиканские власти этого не делают:
— Две трети многодетных семей проживают в сельской местности, в некоторых районах ждать приходится годами — просто потому, что для решения проблемы нет воли государственной и муниципальной власти.
По словам Рустема Шайахметова, введенный в 2017 году критерий нуждаемости отсек около 25-30% многодетных родителей от возможности получить земельные участки:
— Если у тебя больше 12 квадратных метров на члена семьи, то ты не можешь претендовать на получение земли. Разберем на примере. Вот семья с тремя детьми, то есть всего пять человек. Умножаем «минимум» на пять — получается жилплощадь в 60 квадратных метров. В лучшем случае это двухкомнатная квартира, а воспитывать трех детей в двухкомнатной квартире — это подвиг. Норма в 12 «квадратов» — это фактически социальное жилье, движение к которому, к тому же, идет крайне медленно.
Эксперт также уточняет, что введенный критерий не уменьшил объем очереди — по факту в Башкирии просто стали меньше выделять земельных участков.
Для ускорения процесса несколько лет назад была введена материальная компенсация — 250 тыс. руб., которую можно потратить на улучшение жилищных условий. Но Юнир Кутлугужин считает, что она проблему не решает:
— На такие деньги можно купить разве что небольшой сруб. А ведь нужен участок, для семьи нужно строить полноценный дом, закупать стройматериалы. То есть это капля в море, возможность на какое-то время заткнуть кредит или ипотеку. Неудивительно, что, например, по итогам прошлого года выплаты проблему не сдвинули с мертвой точки.
Рустем Шайахметов добавляет, что ситуацию усугубляет и сама скорость выдачи этих выплат:
— В среднем в республике выдается по 200 таких выплат ежегодно. В очереди стоит около 17 тысяч человек, из них эту выплату готовы получить около 13 тысяч. То есть до окончания нынешней очереди придется ждать около 65 лет. Очевидно, что в большинстве случаев люди, ожидающие положенного по закону, к этому моменту будут уже на кладбище. То есть у нас происходит активная демонстрация каких-то усилий — мол, что-то делается. В реальности же деятельности по улучшению положения таких семей не происходит.
Юнир Кутлугужин также прокомментировал недавнее обсуждение вопроса в комитете по аграрным вопросам, экологии и земельным отношениям Госсобрания РБ. В числе главных аргументов за сохранение действующего ограничения зампредседателя комитета Альфарис Байчурин назвал большие очереди из многодетных семей и нехватку земли.
— На мой взгляд, земли в регионе достаточно, — считает Юнир Кутлугужин. — Из районных центров и малых городов люди уезжают в мегаполисы. При желании в любом районе можно найти и предложить участок.
Рустем Шайахметов уточняет, что мотивы правительства в желании помогать именно нуждающимся семьям, а не всем подряд:
— Земли в Башкирии много. Количество сельхозугодий сокращается, и нужно вводить землю в хозяйственный оборот — например, в Аскинском, Белокатайском и других деградирующих районах. Поэтому требуются преференции, чтобы люди там начали что-то строить — гостиницы, фермерские хозяйства, что угодно. Это необходимо, чтобы привлечь активное население в эти районы, поскольку многие местные жители ищут хоть какую-то возможность оттуда уехать. Кроме того, если в Уфимском, Чишминском, Иглинском районах республики выделяются земли под коммерческое строительство, значит участки все-таки есть — просто надо расставить приоритеты так, чтобы решать реальные проблемы населения.
Рустем Шайахметов подчеркивает, что в Башкирии уже сформировалась неблагоприятная демографическая ситуация. Коэффициент рождаемости (количество детей, рожденных женщинами детородного возраста — прим. mkset) в регионе составляет 1,2, а это, по словам эксперта, означает, что примерно через 50 лет население в республике уменьшится до 60% от своего нынешнего объема.
— Когда заводят детей, родители должны трезво оценивать свои возможности. В том-то и дело: люди понимают, что они не способны дать достаточно жизненного пространства ребенку и фактически отказываются от рождения. Посмотрите, что происходит в сельской местности республики. За последние лет 15 некоторые районы сократились на четверть, люди уезжают, рождаемость падает. Если власти ничего не будут делать, они и вовсе обезлюдят. В первую очередь, это касается Зауралья, северо-востока и юга региона.
Что касается подобной практики в других регионах, то в большинстве регионов такого ограничения нет:
— Очереди, конечно, есть, но в некоторых регионах сама система выстроена грамотнее — например, в Татарстане, Пермской области, где земля должна предоставляться с инфраструктурой, — уточняет Рустем Шайахметов. — Это ведь тоже важный момент: землю дали, но там нет подъездной дороги, электричества, воды — как строиться в чистом поле? Та же Кабардино-Балкария, которая меньше Башкирии, выделяет средств на эти цели больше, чем у нас.
Подводя итог встречи, Юнир Кутлугужин подчеркнул, что в Башкирии «правая рука не знает, что делает левая»:
— В указе главы республики от 23 сентября 2019 года «О стратегических направлениях социально-экономического развития РБ до 2024 года» сказано о предоставлении всем гражданам, проживающим на территории РБ и имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков для ИЖС, и это является стратегической задачей развития республики. В то же время вводится критерий нуждаемости многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами. Эти указы создаются для красоты, успокоения населения или для работы? Считаю, что эту проблему необходимо вновь поднимать, обсуждать и решать.
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