Очередь навсегда: в Башкирии вновь обсуждают ограничения при выдаче земли многодетным

— В среднем в республике выдается по 200 таких выплат ежегодно. В очереди стоит около 17 тысяч человек, из них эту выплату готовы получить около 13 тысяч. То есть до окончания нынешней очереди придется ждать около 65 лет. Очевидно, что в большинстве случаев люди, ожидающие положенного по закону, к этому моменту будут уже на кладбище. То есть у нас происходит активная демонстрация каких-то усилий — мол, что-то делается. В реальности же деятельности по улучшению положения таких семей не происходит.