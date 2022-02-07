Новая платформа МСП.РФ упростит открытие и ведение бизнеса в России

Начинающим предпринимателям в течение одной минуты с помощью цифровой платформы можно будет определиться с оптимальной правовой формой и налоговым режимом и затем тут же направить заявку на регистрацию. При этом предприниматель избавлен от госпошлины и нет необходимости идти в налоговую.