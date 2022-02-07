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Новая платформа МСП.РФ упростит открытие и ведение бизнеса в России

7 февраля 08:21
Фото: corpmsp
В РФ разработали цифровую платформу для малого и среднего бизнеса на домене МСП.РФ, позволяющую воспользоваться наиболее востребованными у предпринимателей сервисами и услугами.

Как сообщает ria.ru, сейчас работают 11 сервисов, оказывающих помощь при открытии и дальнейшем ведении бизнеса. Необходимые для бизнеса сервисы были определены самими предпринимателями, участвовавшими в разработке и тестировании платформы. Со временем число сервисов будет расти.

В процессе регистрации пользователя в личном кабинете цифровой платформы она в автоматическом режиме рассчитает рейтинг бизнеса. Для этого будут использоваться данные, представленные ФНС, Центробанком и другими официальными источниками, чтобы предприниматель мог увидеть себя глазами государства.

Также платформа укомплектована уникальным сервисом, который позволяет подавать заявку на кредит на сумму до 10 миллионов рублей сразу в несколько банков. На данный момент на платформе восемь банков-партнеров. Конкретно речь об «Открытии», ПСБ, Совкомбанке, «ДОМ.РФ», НИКО-банке, МСП Банке, Банке «Кузнецкий», Генбанке. Их число станет расти по мере появления запроса кредитных организаций и пользователей.

Сэкономить время можно будет с помощью удобного конструктора документов с применением самых востребованных типовых шаблонов. Поможет бизнесу и законодательный дайджест, в котором простым языком разъяснен ряд важных изменений в нормативно-правовой базе.

По информации генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, на платформе, в частности, доступна регистрация бизнеса в режиме онлайн или подача заявок на привлечение финансовых ресурсов сразу целого ряда банков.

«Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки», - считает он.

Помимо этого, предприниматели могут воспользоваться сервисом по бизнес-обучению, особенностью которого является возможность поиска персонального наставника, специализирующегося в нужном направлении, с одномоментной записью на встречу с ним.

Начинающим предпринимателям в течение одной минуты с помощью цифровой платформы можно будет определиться с оптимальной правовой формой и налоговым режимом и затем тут же направить заявку на регистрацию. При этом предприниматель избавлен от госпошлины и нет необходимости идти в налоговую.

Цифровую платформу для малого и среднего бизнеса разработали специалисты Корпорации МСП и Минэкономразвития в рамках нацпроекта, нацеленного на поддержку предпринимательства, под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова с участием крупнейших IT-платформ: YouDo, Yandex, Тинькофф, OZON и других.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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