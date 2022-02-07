На Урале запустили установку с имитацией космических условий

Ученые планируют получать льды с контролируемым составом. В небольшой камере они намерены получить сверхглубокий вакуум - такой же, как в космическом пространстве. После этого ученые будут помещать внутрь камеры составы на основе воды, смешанные с различными органическими добавками. В результате этого они узнают химические процессы, происходящие в белках и аминокислотах при очень низких температурах в условиях полного вакуума.