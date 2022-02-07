Глава Башкирии сообщил о возможном запуске поезда Казань-Уфа

31 января о планах запуска поезда между столицами двух республик рассказал на совещании начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Он рассказал о том, что вслед за стартом Восточного и Западного экспрессов, вполне вероятно появление и еще одного железнодорожного маршрута, который соединит Уфу и Казань.