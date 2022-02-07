Двое жителей Башкирии погибли при пожаре в одноэтажном доме

Сообщается, что в результате пожара была повреждена кровля дома по всей площади двухквартирного дома, в ходе тушения спасатели обнаружили фрагменты тел двух погибших. На данный момент устанавливаются их личности. На место прибыли экстренные службы, в том числе МЧС России.