Число зарегистрировавшихся на Югорский лыжный марафон превысило 1000

По словам Виталия Мосунова, управляющего Западно-Сибирским филиалом банка “Открытие”, марафон активно развивается, из года в год возрастает его популярность, о чем свидетельствуют и темпы по регистрации на участие в забеге, и подтверждения от звезд мирового лыжного спорта. “Официальными лицами марафона уже согласились стать двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, ныне выступающий на Олимпиаде в Пекине, а также олимпийский чемпион Игр в Сочи Александр Легков. Ждем подтверждения участия от других прославленных спортсменов”, – сообщил он.