Более 80% жителей Башкирии берут кредиты онлайн

«Пандемия сформировала у нас новые привычки. Теперь многие жители региона предпочитают пользоваться самыми популярными финансовыми услугами через интернет. И если 2020 год заставил экстренно привыкать к дистанционным каналам обслуживания, то 2021-й — только укрепил новую модель клиентского поведения. При этом отделения Сбербанка постепенно становятся местом для оформления более сложных продуктов и услуг и расширяют перечень нефинансовых сервисов. Например, во многих наших офисах можно забрать заказ из интернет-магазина, получить и отправить посылку».