Власти Башкирии озвучили пять симптомов «Омикрона» у детей

Напомним, что в Башкирии началась прививочная кампания детей от 12 до 17 лет. Так, всего в Башкирии имеется 2880 доз детской вакцины «Спутник-М», из которых 540 доз - выделены на Уфу. По данным на 3 февраля от COVID-19 было привито более 400 детей. Однако, когда прибудет следующая партия препарата на данный момент - неизвестно. Тем временем замминистра здравоохранения Башкирии Игорь Засядкин заявил, что привиться успеют «только разумные».