В Питере задержали активистов из-за граффити с соратницей Навального из Уфы Чанышевой

Напомним, что в отношении Лилии Чанышевой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ. Так, женщина была задержана сразу после массовых обысков в Уфе 9 ноября, а уже 10 ноября Кировский райсуд отправил Лилию Чанышеву в СИЗО до 9 января 2022 года, однако в конце декабря Басманный суд продлил арест еще до 9 апреля 2022 года. На данный момент женщина находится московском СИЗО-6. Тем временем, Евросоюз призвал активистку освободить.