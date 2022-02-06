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В Башкирии были выявлены случаи заболевания малярией

6 февраля 04:37
Фото: 1MI
Случаи заболевания малярией были выявлены в Башкирии в 2021 году. Кроме того, среди регионов ПФО республика заняла первое место по количеству заболевших — 4 случая, сообщает Росздравнадзор.

Стало известно, что за 2021 год в Башкирии было зарегистрировано 4 случая заболевания опасной тропической болезнью — малярией. Как сообщает Росздравнадзор, в 2020 году в республике данная болезнь зафиксирована не была.

Кроме того, Башкирия стала лидером по числу заболевших среди регионов ПФО. Так, в Самарской области было зарегистрировано 3 случая, в Пермском крае — 2, в Удмуртии, Чувашии, Оренбургской и пензенской областях — по 1. Отметим, где и как произошло заражение малярией в ведомстве не сообщают, однако известно, что детей среди заболевших — нет.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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