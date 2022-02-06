В Башкирии были выявлены случаи заболевания малярией

Кроме того, Башкирия стала лидером по числу заболевших среди регионов ПФО. Так, в Самарской области было зарегистрировано 3 случая, в Пермском крае — 2, в Удмуртии, Чувашии, Оренбургской и пензенской областях — по 1. Отметим, где и как произошло заражение малярией в ведомстве не сообщают, однако известно, что детей среди заболевших — нет.