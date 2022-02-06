Премьер-министр Башкирии прокомментировал жалобы граждан на химический запах

Как сообщает пресс-служба Правительства республики, Назаров предложил скоординировать взаимодействие «всех структур и крупных предприятий республики для того, чтобы гарантировать создание благоприятной и комфортной среды для жителей городов региона», кроме того, необходимо объективно оценить причины, которые послужили «предпосылками к возникновению негативных ситуаций, и найти пути их решения с учетом экономики, бизнеса и интересов населения».