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Премьер-министр Башкирии прокомментировал жалобы граждан на химический запах

6 февраля 08:58
Фото: 1MI
Андрей Назаров предложил крупным предприятиям начать взаимодействовать с властями и жителями Башкирии, а также заявил, что необходимо объективно оценить ситуацию, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров прокомментировал химический запах от предприятий, на который массово жаловались жители Уфы, Стерлитамака и Салавата.

Как сообщает пресс-служба Правительства республики, Назаров предложил скоординировать взаимодействие «всех структур и крупных предприятий республики для того, чтобы гарантировать создание благоприятной и комфортной среды для жителей городов региона», кроме того, необходимо объективно оценить причины, которые послужили «предпосылками к возникновению негативных ситуаций, и найти пути их решения с учетом экономики, бизнеса и интересов населения».

Известно, что за последнее время власти получили 186 жалоб, большая часть которых поступила из Стерлитамака — 104 жалобы, далее из Салавата — 41, из Уфы и Уфимского района — 39 и 2 жалобы соответственно.

Ранее мы сообщали, что известная эко-активистка Ольга Баландина заявила, что вместе с семьей покинула Салават, где, по ее словам, невозможно дышать. Последней каплей, как сообщается, стало облако смога и вонючего тумана.

Кроме того, прокуратура Башкирии разрешила Росприроднадзору провести внеплановые проверки на предприятиях «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал». Основание для этого стали массовые жалобы уже жителей Стерлитамака, которые заявляли, что в cамом городе, а также в ближайших населенных пунктах невозможно дышать.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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