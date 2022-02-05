Жителям Башкирии разрешили ездить на незарегистрированном автомобиле не более 10 дней

В Курултае пояснили, что по закону без регистрации в ГИБДД автомобиль не может осуществлять никаких передвижений, однако это рождает определенную коллизию. Такой автомобиль по закону не может доехать даже до места регистрации, однако инспекторы понимая ситуацию в большинстве случаев закрывают на это глаза.