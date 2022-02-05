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Жителям Башкирии разрешили ездить на незарегистрированном автомобиле не более 10 дней

5 февраля 05:22
Фото: 1MI
Никаких санкций водителю незарегистрированного авто не поступит в течении 10 дней с его покупки, сообщили в пресс-службе Курултая 4 февраля.

Данный законопроект уже одобрил профильный комитет башкирского парламента по жилищной политике и инфраструктурному развитию. депутаты Курултая рассмотрят и вероятно примут его уже в текущем месяце. Во всяком случае на февраль назначено его первое чтение.

В Курултае пояснили, что по закону без регистрации в ГИБДД автомобиль не может осуществлять никаких передвижений, однако это рождает определенную коллизию. Такой автомобиль по закону не может доехать даже до места регистрации, однако инспекторы понимая ситуацию в большинстве случаев закрывают на это глаза.

По словам спикера Курултая Константина Толкачева данное несоответствие в законе необходимо устранить, а значит определить некий срок, когда машина без регистрации может осуществлять передвижения. Коснется изменение в законе и перегоняемых юридическим лицом или же индивидуальным предпринимателем автомобилей до места продажи или же вывоза машины из страны.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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