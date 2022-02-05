Жителям Башкирии разрешили ездить на незарегистрированном автомобиле не более 10 дней

Данный законопроект уже одобрил профильный комитет башкирского парламента по жилищной политике и инфраструктурному развитию. депутаты Курултая рассмотрят и вероятно примут его уже в текущем месяце. Во всяком случае на февраль назначено его первое чтение.
В Курултае пояснили, что по закону без регистрации в ГИБДД автомобиль не может осуществлять никаких передвижений, однако это рождает определенную коллизию. Такой автомобиль по закону не может доехать даже до места регистрации, однако инспекторы понимая ситуацию в большинстве случаев закрывают на это глаза.
По словам спикера Курултая Константина Толкачева данное несоответствие в законе необходимо устранить, а значит определить некий срок, когда машина без регистрации может осуществлять передвижения. Коснется изменение в законе и перегоняемых юридическим лицом или же индивидуальным предпринимателем автомобилей до места продажи или же вывоза машины из страны.