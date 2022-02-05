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Власти Давлекановского района Башкирии решили полностью перевести школы на дистант

5 февраля 10:32
Фото: davlekanovo.bashkortostan.ru
Решение о полном переводе на дистанционное обучение было опубликовано на сайте администрации района 4 февраля.

На сайте администрации Давлекановского района опубликовано сообщение о том, что местный оперштаб по коронавируса принял решение о том, что все школы города переходят на удаленное обучение. Решение муниципалитет принял по причине роста заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ.

Вместе с городом Давлеканово на удаленку перевели также школу в деревне Романовка и ее филиал в селе Ленинский. Также на дистант перевели все учреждения дополнительного образования района.

При этом на сайте администрации сообщается, что сельские образовательные учреждения продолжат работать в привычном оффлайн режиме.

Известно и о том, что случае положительного результата ПЦР теста у одного из школьников в районе, его класс переводится на карантин сроком на семь дней. Во время него дети также будут обучаться дистанционно.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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