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Posted 5 февраля 2022, 10:32

Published 5 февраля 2022, 10:32

Modified 17 октября 2022, 22:07

Updated 17 октября 2022, 22:07

Власти Давлекановского района Башкирии решили полностью перевести школы на дистант

5 февраля 2022, 10:32
Решение о полном переводе на дистанционное обучение было опубликовано на сайте администрации района 4 февраля.

На сайте администрации Давлекановского района опубликовано сообщение о том, что местный оперштаб по коронавируса принял решение о том, что все школы города переходят на удаленное обучение. Решение муниципалитет принял по причине роста заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ.

Вместе с городом Давлеканово на удаленку перевели также школу в деревне Романовка и ее филиал в селе Ленинский. Также на дистант перевели все учреждения дополнительного образования района.

При этом на сайте администрации сообщается, что сельские образовательные учреждения продолжат работать в привычном оффлайн режиме.

Известно и о том, что случае положительного результата ПЦР теста у одного из школьников в районе, его класс переводится на карантин сроком на семь дней. Во время него дети также будут обучаться дистанционно.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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