В Роспотребнадзоре Стерлитамака предложили ограничить выезд машин горожан при НМУ

Вчера, 4 февраля в администрации Стерлитамака прошла прямая трансляция на тему выбросов в атмосферном воздухе Стерлитамака. О контроле за качеством атмосферного воздуха в прямом эфире говорили и.о.начальника территориального отдела Роспотребнадзора по РБ Ринат Амиров и заместитель начальника Стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии Ильфак Дильмухаметов.
Ринат Амиров в ходе прямой трансляции сообщил, что существует немало факторов, которые влияют на загазованность воздуха в городе. Предприятия в черте города, температурные или климатические условия, плотность застройки, южные соседи при южном ветре – на все эти факторы повлиять по мнению Амирова нельзя. И он предложил альтернативу.
Один из моментов на которые можно обратить внимание это количество автотранспорта. Возможно стоит рассмотреть вопрос о чередовании выездов личного автотранспорта с четными и нечетными номерами в период неблагоприятных погодных условиях (НМУ - прим.ред.). Это внесло бы свой вклад, между прочим.Ринат Амиров
Также сообщил Амиров и о том, что юристы с администрации города могут такой вопрос рассмотреть и решить, возможно ли принять решение на местном уровне, либо нужно обращаться к органам власти Башкирии..