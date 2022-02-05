В ГИБДД Башкирии рассказали куда водители могут сообщать о «дорожных ловушках»

Система не только собирает сообщения автолюбителей о ловушках на дорогах, но и обещает содействовать в их устранении. На главной странице интернет-сайта Общественной палаты России размещена предназначенная для сообщения о ловушках форма. сами же обращения рассматривать будет рассматривать комиссия ОП. Подозрения о незаконности установки дорожных знаков и другие предположения ловушках затем будут направлены в ГАИ.