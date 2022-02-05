В Башкирии за сутки выявили 1845 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

В Башкирии продолжается стабильный и при этом существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным на 5 февраля, которые публикует сайт стопкоронавирус.рф в Башкирии за минувшие сутки коронавирусом заразились 1845 человек. На прошедшей неделе количество новых случаев заболевания за сутки в Башкирии впервые перевалил за отметку в тысячу и продолжает расти на сотни случаев в день.
Так по данным на 4 февраля количество заболевших в республике составило 1678 человек. Всего с начала пандемии в Башкирии выявили 139 280 случаев.
Незначительно возросло количество госпитализаций, однако оно, в отличии от заболеваемости растет совсем незначительно. Если по данным на 4 февраля была зафиксирована 321 госпитализация, то 5 февраля были госпитализированы 346 человек.
Показатели смертности после троекратного спада с 18 до 6 человек вновь поднялись, на этот раз количество смертей от коронавируса в сутки составило 19 случаев.
Выздоровели от коронавируса за минувшие сутки 461 человек, общее количество выздоровлений в Башкирии составляет 123 926 человек.